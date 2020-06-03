Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek yaşamını yitirdi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek yaşamını yitirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kulüp başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ömer Gevrek'in naaşının yarın öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Kale'nin Karaağaç Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor, Kalp Krizi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babası vefat etti - Son Dakika Spor
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