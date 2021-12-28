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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası

28.12.2021 22:00
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası

- Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile toplamda 57 bin 500 TL'lik para cezası verildi.

- Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor- Kayserispor maçı sonrası sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakkında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile toplamda 57 bin 500 TL'lik para cezası verildi.

Süper Lig'in 18. haftasında Malatya'da oynanan Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçı sonrası yaşanan olaylar ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) kararları açıklandı. Kararda, 2-2- biten mücadele sonrası sahaya inerek hakemlere saldırı girişiminde bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek hakkında 75 gün hak mahrumiyeti ile 32 bin 500 TL para cezası verildi. Gevrek hakkında ayrıca kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı da 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Aynı müsabakada ayrıca Yeni Malatyaspor Kulübü'ne de, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı 100 bin TL ile kulübün mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 64 bin 000 TL para cezası verildi.

PDFK tarafından açıklanan diğer kararlarda da aynı maçta rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Yeni Malatyaspor Kulübü Yardımcı Antrenörü Murat Uçkun'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin TL para cezası verildi. Yine kulüp görevlisi Berkay Altınkaşık'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken takımın futbolcusu Sadık Çiftpınar'a da müsabaka sonrası açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası verilmesine hükmedildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünün anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası veren PDFK, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de İhtar Cezası verdi. Kararda ayrıca kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki ev sahibi takımın maçında Batı Alt Tribün C, D, Doğu Üst Tribün A, B, G blokta yer alan seyircilerin de elektronik biletlerinin bloke edilmesi kararlaştırıldı.

PDFK, aynı maçla ilgili son kararında ise Kayserispor Kulübü görevlisi Yunus Akbulut'un rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle de 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

(Cahit Özçelik/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika


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