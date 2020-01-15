Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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