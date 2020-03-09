Yeni Malatyaspor Kulübünden "penaltı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübünden 'penaltı' açıklaması - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor Kulübünden "penaltı" açıklaması

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR'a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz.

Yeni Malatyaspor Kulübünden

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahamızda oynadığımız İttifak Holding Konyaspor müsabakasında maçın sonucuna direkt etki eden tartışmalı penaltı pozisyonunda neden VAR'a gidilmediğini kamuoyu önünde soruyoruz." ifadesine yer verildi.


Hatalara, yapılan haykırışlara rağmen yenilerinin eklendiğinin savunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Konyaspor maçında 45 artılar oynanırken futbolcumuz Issam Chebake'in rakip takım futbolcusu Bajic'e ceza sahası içerisinde eliyle anlık teması sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın tereddütsüz ve VAR'a başvurmadan penaltıya hükmedip, oyuncumuzu kırmızı kartla cezalandırması ağır ve de maçın sonucuna tesir eden bir hata olarak kayıtlara geçmiştir. Bu pozisyon için VAR hakemi Özgür Yankaya tarafından 'izlenmeli' tavsiyesinin olup olmadığını açıkçası merak ediyoruz. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'ın da VAR'a gitmeden kulaklıktan pozisyonu yorumlaması ve penaltı ile birlikte bir de oyuncumuza kırmızı kart göstermesi futbol kamuoyunun büyük bir kesiminin şaşkınlığına neden olmuştur."


Galatasaray maçında da benzer bir durumun yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:


"Ligde artık telafisi olmayan haftalara girildiği bir süreçte maçlarımızda bu tür şeylerin yaşanması bizleri tahammül noktasında son raddeye getirmiştir. Önümüzdeki Trabzonspor müsabakasına atanan hakemin takımların ligdeki durumu, kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gibi olmaması gereken etki unsurlarını kafasına takmadan yeşil zemine çıkarak müsabakayı hakkaniyetli bir şekilde yönetmesi en büyük temennimiz ve beklentimizdir."


İttifak Holding, Cüneyt Çakır, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Jeremain Lens: Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyoruz İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:26 Futbol: Süper Lig'de görünüm
22:21 Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
22:14 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
22:12 Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
22:10 Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Kulübünden "penaltı" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]