Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız"

05.01.2021 19:09
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek:

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Geçen sene biz 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık, onun için bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçına ilişkin, "Geçen sene biz 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık, onun için bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada kendi sahalarında her maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında çok iyi olmadıklarını, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını anlatan Gevrek, "Sivasspor'u da tebrik ediyorum, onlar da iyi oynadı, çok heyecanlı bir maç oldu. İkinci yarı çok baskılı oynadık, golü bulduk ama galibiyet golünü bulamadık. Berabere kaldık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin, bugün maç ortadaydı, berabere kaldık. Geçen sene biz 1 puanın sıkıntısını çok yaşadık, onun için bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Christian Cueva ile ilgili gelişmeler var mı" sorusuna Gevrek, "Christian Cueva izinli, Türkiye'ye gelecek. Geldiği zaman oturup konuşacağız, devre arası transfer başladı. Teknik heyet, yönetim kurulumuz ve sportif direktörümüzle bunları konuşarak net bir karar vereceğiz. " yanıtını verdi.

"Oyuncularımıza önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak"

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun "paralar ödenmiyor konusunda açıklaması var neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Gevrek, "O açıklamalar farklı algılandı, hocanın demek istediği şu, biliyorsunuz sezon başından bu yana Dijiturk ile sıkıntı yaşıyoruz. Kulüpler birliğiyle defalarca toplantı yapıldı, paralar ödenmiyordu. Daha doğrusu net, ne alınacağı belli olmayan bir durum vardı. Bütün kulüplerde bu durum vardı. Biz o zaman, konuştuğumuzda bir buçuk maaş vardı, bugün iki buçuk maaş var, oyuncularımıza önümüzdeki günlerde ödeme yapılacak. Federasyonla görüştük, iş çözüldü gibi aslına bakarsanız Malatya'nın yüzde 30 kaybı var, iş böyle çözüldü. Malatya'nın yaklaşık 30 milyon gibi kaybı var. Bu ciddi sıkıntı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir kaç oyuncumuzla alakalı yurt içi ve dışından teklif var"

Kaynak bulmaya çalıştıklarını aktaran Gevrek, "Çok büyük bir meblağ mı lazım, bugün 30 milyon lira kesilmemiş olsaydı bizim sıkıntımız bitiyordu. 30 milyon Malatya için bulunmayacak bir para değil. Başka kulüplere baktığımızda biz çok iyi durumdayız. Çözülemeyecek bir sıkıntı değil, herkesin elini taşın altın koyması gerekiyor. Kaynak bulmak için ara transferde teklif gelen oyuncular olursa, dengeleri bozmadan değerlendireceğiz. Bir kaç oyuncumuzla alakalı yurt içi ve dışından teklif var, ekonomik sıkıntıyı aşacağız." ifadelerini kullandı.

"Yeni transfer yapacak mısınız" sorusuna ise Gevrek, "şu yanıtı verdi:

"Transferler olacak, genç oyuncularla alakalı girişimlerimiz var. Biliyorsunuz geçen yıl Yusuf gibi bir oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık. Bizim bir taraftan küçülmemiz lazım, ekonomik anlamda küçülmeye gitmemiz lazım, oyun için tercihimiz genç oyunlardan yana olacak. İzlediğimiz oyuncular var, bir limitimiz var, limiti aşmamamız gerekiyor."

"Teknik heyeti değiştirmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna ise Başkan Gevrek, "Bir hocamız ve teknik heyet var. Hoca ve teknik heyet takımın başında, bununla ilgili sıkıntımız yok." dedi.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: 'Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi AK Partili olduğu gerekçesiyle eleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor! Canlı anlatım Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica maç sonrası isyan etti: Ağzımı mı bantlıyayım! Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica maç sonrası isyan etti: Ağzımı mı bantlıyayım!         
19:05
Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım Kafasını teneke sıkıştıran ayıyı kurtaran operatör yaşananları anlattı: Elini ayağını sıkıca bağlayıp çıkarttım         
18:14
Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi         
18:03
Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu         
17:42
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü aydınlanmaya başladı         
16:44
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 19:29:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: "Bir puan bir puandır, artık önümüze bakacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei