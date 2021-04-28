SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız - Son Dakika

SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız

28.04.2021 21:54

SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağızTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Helenex Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, birlik ve beraberlik içinde taraftarın da desteğiyle ligde kalacaklarını söyledi.

SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

Helenex Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, birlik ve beraberlik içinde taraftarın da desteğiyle ligde kalacaklarını söyledi.

Kulübün isim sponsorluğu imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, kendilerini destekleyen Malatyaspor camiasına teşekkür ederek, "Taraftarlarımıza bize destek oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen sezon ve bu sezon ligde istedikleri sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Gevrek, "İkinci yarıdan bu yana ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok şükür geçen hafta almış olduğumuz Ankaragücü maçı çok önemliydi ve anlamlıydı. Ligde 40 puanımız var ve önümüzde 5 maç bulunuyor. Oynayacağımız Sivasspor maçı ve arkasından oynayacağımız maçlar var" diye konuştu.

Bu sezonun zor bir sezon olduğunu dile getiren Gevrek, "Hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında hem de içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla tüm takımlar için zor bir süreç yaşanıyor. İnşallah bu sene de ligde kalmayı başaracağız, buna inanıyoruz. Önümüzde 5 maçımız var. Yarın oynayacağımız Sivasspor maçından inşallah puan veya puanlarla döneriz. Sahamızdaki karşılaşmaları da kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde taraftarımızın da desteğiyle ligde kalacağız" şeklinde konuştu.

SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız
SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig'de kalacağız - Son Dakika Spor


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