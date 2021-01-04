Başkan Güder'e Yeni Malatyaspor'dan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak, kulüpteki son gelişmeler üzerine fikir alış verişinde bulundu. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, ligde son hafta alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin kendilerini üzdüğünü ve Salı günü kendi sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısında da sarı kırmızılı takıma başarılar diledi. "Kentimizin gözbebeği Yeni Malatyaspor'umuz bizim ortak sevdamız, ortak değerimiz ve ortak sevincimizdir" diyen Başkan Güder, Başkan Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok mutlu olduğunu belirtti.

Misafirperverliğinden ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini ileten Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise Başkan Güder'e isminin yazılı olduğu 44 numaralı forma hediye etti. - MALATYA