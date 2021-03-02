Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

02.03.2021 21:36

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki göstererek, "Bu kadar kötü maç yönetilmez." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki göstererek, "Bu kadar kötü maç yönetilmez." dedi.

Gevrek, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Adil Gevrek, şöyle devam etti:

"Maalesef bugün sahada hakem yok, garip bir durum. Hakem sahadaydı ama aklı neredeydi bilmiyorum. Beşiktaş tarafına sorarsanız aynı şeyi söyleyecekler, zannedersem. Hakem ne düdük çaldığının belki kendisi de farkında değil. Olmayan korner ve faul, olan faul hangisini sayayım. Bağıran çağıran faul alıyor, bağırmayan alamıyordu. Biz tribünde bağırmaya çalıştık ama sesimiz yetmedi. Bu kadar kötü maç yönetilmez."

Artık önlerindeki Yukatel Denizlispor maçına odaklandıklarını söyleyen Gevrek, "Denizli maçından 3 puanla dönersek takım olarak inşallah ligi hedeflediğimiz yerde bitiririz. Şu an herhangi bir hocayla görüşmemiz olmadı. Denizli maçına kadar Ali hocayla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika Spor


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