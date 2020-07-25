Yeni Malatyaspor küme düştü!

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:10

Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız

Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu

Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti