Yeni Malatyaspor küme düştü!

Süper Lig'de oynanan maçların skorları şu şekilde:
Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç bitti)
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Scarione, Michalak, Saba, Orgill
Yeni Malatyaspor 0-1 Gaziantep FK (Maç bitti)
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson
Gaziantep FK: Haydar, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet
Göztepe 3-1 Sivasspor (Maç bitti)
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni
Sivasspor: Samassa, Barış, Aaron, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone
Konyaspor 2-3 Alanyaspor (Maç bitti)
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Hadziahmetovic, Shengelia, Thuram, Miya, Daci, Bajic
Alanyaspor: Cenk, Baiano, Lokman, Welinton, Kaan, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse