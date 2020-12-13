Yeni Malatyaspor, kupa mesaisine başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, kupa mesaisine başladı

13.12.2020 18:37
Yeni Malatyaspor, kupa mesaisine başladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, kupa mesaisine başladı - Son Dakika Spor


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