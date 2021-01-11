Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor

11.01.2021 11:09
Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın ağırlayacağı Galatasaray önünde çeyrek final biletini alma hesapları yapıyor.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın ağırlayacağı Galatasaray önünde çeyrek final biletini alma hesapları yapıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve son haftalarda beklentileri karşılayamayan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mücadelesine devam ediyor.

Kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.

Lig maçlarında sahasında rakibine geçit vermedi

Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.

Kupada en golcü Jetmir Topalli

Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.

Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.

Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

Çelikel: "Yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, ligin son haftalarında kötü sonuçlar alsalar da iyi ve kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini dile getiren Çelikel, "Kupa mücadelesinde sahamızda Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerleyebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray zor bir rakip ancak biz de iyi takımız. Sahamızdaki maçı kazanıp, kupada yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Çelikel, rakiplerini daha önce iç sahada mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Bu maçı da kazanabilecek güç ve kapasitedeyiz. Sahamızda elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip, rakibimiz Galatasaray'ı eleyerek kupada çeyrek finale adımızı yazdırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, kupada Galatasaray'ı eleme hesapları yapıyor - Son Dakika Spor


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