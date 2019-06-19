Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor kuradan memnun
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Yeni Malatyaspor kuradan memnun

25 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor kuradan memnun, System.String[]
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunu geçebileceklerini söyledi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklarını belirtti.
Kuranın hayırlı olmasını dileyen Gündüz, "Turu geçebileceğiz takımlar. İnşallah bu yıl gruplara kalırsak büyük başarı elde etmiş oluruz. Üç eleme oynayacağız kolay değil. Amacımız gidebileceğimiz yere kadar gidip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.
Gündüz, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Avrupa, Yeni Malatyaspor, Spor
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