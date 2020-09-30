Yeni Malatyaspor, Lazio'dan Fortuna'yı transfer etti

Yeni Malatyaspor, İtalya Serie A ekibi Lazio'nun stoper oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos'u renklerine bağladı.

Kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos ile anlaşmaya vardı. Fortuna, kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Wallace Fortuna dos Santos'un bonservisi ile transferi konusunda SS Lazio Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Wallace Fortuna dos Santos'a hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.