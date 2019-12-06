Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, lider Sivasspor'u konuk edecek
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Yeni Malatyaspor, lider Sivasspor'u konuk edecek

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, lider Sivasspor'u konuk edecek, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Geride kalan 13 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle 20 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'deki son 7 maçında 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-siyahlı ekip, yenilmezlik serisini yarın konuk edeceği lider Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Malatya ekibinde, eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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