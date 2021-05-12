Yeni Malatyaspor, ligdeki 15. beraberliğini aldı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında berabere kalarak 41 hafta sonunda beraberlik sayısını 15'e çıkardı.

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor, beraberlik sayısını 15'e çıkardı. Ligde oynadığı 39 maçta 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, 45 puan toplamayı başardı. Yeni Malatyaspor, berabere kaldığı 15 maçta kalesinde 17 gol görürken rakip fileleri de 17 kez havalandırmayı başardı. 2020 -2021 sezonunda iç saha maçlarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, matematiksel olarak ligde kalmayı başarmış durumda.

(Veysel Korkmaz/İHA)