Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor lige puanla başlamak istiyor
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Yeni Malatyaspor lige puanla başlamak istiyor

18 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir maçından puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor lige puanla başlamak istiyor, System.String[]
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir maçından puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarlarına UEFA Avrupa Ligi eleme turu yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Takıma verdikleri destek dolayısıyla taraftarlara teşekkür eden Çelikel, "Futbolun içinde galibiyet de mağlubiyet de var. Sırp temsilcisi Partizan karşısında sporcularımız iyi mücadele ettiler. Maalesef bir hakem krizi yaşadık, var olan bir penaltımızı vermedi. Bunları biz gördük. Biz yaptığımız transferlerle yeni bir takım oluşturduk. Avrupa'da, Türk futboluna yakışır şekilde mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Çelikel, Avrupa serüveninin noktalandığını aktararak, "Süper Lig ve Türkiye Kupası'na ağırlık vereceğiz. Önümüzde uzun bir maraton var. Ligde önümüzde Medipol Başakşehir maçı var. Lige puan veya puanlarla başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
Takımda eksiklerin bulunduğunu belirten Hakkı Çelikel, "Takım için 3 transfere daha ihtiyacımız var. Futbolcunun bütçemize, takım yapımıza uygun olması gerekiyor. Transfer için daha zamanımız var. Biz mevcut futbolcularımızdan memnunuz. Transfer sezonu bitene kadar eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:23 Kaynak: AA
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