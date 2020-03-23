Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da orta saha futbolcusu Gökhan Töre, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısında bulundu.

Yeni Malatyaspor'lu Gökhan Töre'den 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da orta saha futbolcusu Gökhan Töre, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle herkese 'evde kal' çağrısında bulundu.


Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmanlarını bireysel olarak sürdürürken, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmiyorlar. Başarılı futbolcu Gökhan Töre, Türk halkına "evde kal" çağrısı yaptı. Töre, kulüp üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk halkının en zor süreçlerde kenetlenerek ne kadar büyük işler başardığına tüm dünya ve tarih şahittir. Bu süreç de kolay olmayacak, fakat biz ülke olarak kenetlenir ve bir süreliğine dışarı çıkmazsak bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Kimse bir an olsun bile umutsuzluğa kapılmasın, çünkü bu virüs karşısında en büyük silahımız umudumuz olacaktır. Ben inanıyorum ki bir kaç güne kadar her şey çok güzel olacak. Yeter ki inanalım ve kurallara uyalım" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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