SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik - Son Dakika
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SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

17.03.2022 11:42

SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritikTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu, ligde kalma adına tüm...

SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu, ligde kalma adına tüm maçları almaları gerektiğini dile getirdi.

Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un ön libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, ligde 17 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Adana Demirspor ile galibiyet aldıklarını, yeni teknik direktör Cihat Arslan'ın da gelmesi ile takımda olumlu bir hava estiğini Arslan'ın kendilerine gösterdiği yolda yürüdüklerini söyledi.

"CANIMIZ YANDI MI? YANDI"

Çağıran, hocalarının gelmesi ile birlikte kendilerine dokunuşları olduğunu belirterek, "Yol gösterdi en azından ışığı tuttu biz de o yoldan yürüdük, ondan sonra galibiyet oldu. Adanademir maçını kazandık. Ardından Altay maçı biraz dayatılmış bir mağlubiyet oldu. Alakasız bir penaltı verildi. Maçı televizyonda izledim, her açıdan gösteriyor, ne oluyor ne bitiyor bakıyoruz hakem bir anda penaltı noktasını gösterdi. Alakasız bir durum oldu. Saçma bir durum oldu açıkçası. Bu durumda olmamızın temel sebebi değil de ama yüzde 30-40'ı bunlardandır diyebiliriz. Canımız yandı mı? Yandı. Herkes çıkıp canımız yandı diyor, bununda nasıl bir sonuca bağlanacağını bilemiyorum. Biraz daha saygılımı olmak gerekiyor her şeye ya da saygı gösterdikçe daha da hakkınız mı yeniliyor bunu da bilmiyoruz. İnşallah iyi olur her şey, genel olarak bir ağlama durumu var diyeyim. Bende il hakemiyim, tamam saha içinde bu tür şeyleri yaşıyoruz bunun içinde VAR getirildi ama Allah yardımcıları olsun" dedi.

"RAKİPLERİMİZDE KAYBEDER ŞANSIMIZ DAHA DA ARTAR"

Süper Lig'de kalan tüm maçların kendileri için çok kritik olduğunu da kaydeden Rahman Buğra, "Yendiğimiz sürece yarışın içinde oluyoruz ama galibiyet aldıktan sonra diğer talkımlarında galip gelmesi bizim galibiyeti gölgede bıraktı diyebilirim. İnşallah bütün maçları yeneriz, Rakiplerimizde Kaybeder Şansımız Daha da Artar" dedi.

KASIMPAŞA MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

19 Mart Cumartesi günü Malatya'da oynanacak olan Kasımpaşa maçına da değinen Çağıran, "Kasımpaşa çok diri bir takım, fazla koşan bir takım. Bizde buna karşılık vereceğiz. Hazırlıklara karlı bir zeminde başladık, ağır zemindi biraz belki ama o bizim faydamıza da olabilir. Zor zeminde idman yapıp güzel zemine geçince fiziksel olarak bize katkı sunacağını düşünüyorum. İnşallah onların fiziksel kalitelerine bizde daha fazla fiziksel güçle karşılık verip sonuç elde etmiş oluruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH TAKIMI BU DURUMDAN KURTARMAK İÇİN BİR KATKIMIZ OLUR"

Takımdaki performansına yönelik de konuşan Çağıran, sezon başında ilk 45 dakika oynadıktan sonra forma şansı bulamadığını belirterek, "Hep hazırdım bekliyordum ama sakatlık oldu farklı durumlar oldu. Bana hep söyleniyor işte 'bekliyoruz oyna diye' bende bekliyorum oynamayı. Çok şükür şans bulduk hocamızla birlikte. Kim ne kadar oynarsa o kadar geliştirir kendisini. Oynadıkça performansınız gelişir. İnşallah takımı bu durumdan kurtarmak için bir katkımız olur" şeklinde konuştu.

SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik
SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik
SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik
SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik
SPOR Yeni Malatyaspor'lu Rahman Buğra: Bundan sonra her maç bizim için kritik

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Rahman Buğra Çağıran: Bundan sonraki her maç bizim için kritik Rahman Buğra Çağıran: Bundan sonraki her maç bizim için kritik SPOR Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav SPOR Taylan Antalyalı: Yarınki maç bizim için önemli bir sınav

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Kaynak: DHA

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