Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur birinci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

Yeni Malatyaspor maçında çocuklara oyuncak dağıtıldı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur birinci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Maç başlamadan önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla statta ağırlanan özel öğrencilere oyuncak dağıtıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur birinci maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeni Malatyaspor kulübü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Yeni Malatya Stadı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında maça getirilen 7 bin öğrenciyle birlikte özel öğrencilere çeşitli oyuncuklar dağıtıldı. Down sendromlu öğrenciler oyuncakları alırken mutlulukları gözlerinden okundu.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
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