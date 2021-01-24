Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi
24.01.2021 16:36
Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'a Feghouli'den kötü haber geldi. Kötü bir zeminde oynanması nedeniyle iki takım oyuncularının da zorlandığı mücadelede sakatlanan Cezayirli yıldız oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Oldukça kötü bir zeminde oynanan karşılaşmada Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli sağ arka baldırından sakatlık geçirdi. Zemine sinirlenen ve oyuna devam edemeyen Feghouli, 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
YERİNİ EMRE KILINÇ'A BIRAKTI
Galatasaray'da yaşanan bu sakatlığın ardından Emre Kılınç oyuna dahil oldu.
Öte yandan Malatya'da oynanan karşılaşmada iki takım futbolcuları da sık sık zeminle ilgili sıkıntılar yaşadı.
Son Dakika Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu İki aylık bebeğin ağlama sesi nedeniyle çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı