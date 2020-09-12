Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor maçının ardından

Atılay Canel: Hedefimiz ligde tutunup sonraki sezon Avrupa'ya gitmekHamza Hamzaoğlu: Karagümrük galibiyeti hak ettiAli DANAŞ / İSTANBUL, - Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonundaki ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-0 yendi.

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Atılay Canel: Hedefimiz ligde tutunup sonraki sezon Avrupa'ya gitmek

Hamza Hamzaoğlu: Karagümrük galibiyeti hak etti

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonundaki ilk karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u evinde 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel bu sezon ligde tutunup, gelecek sezon Avrupa'ya gitme hedefinde olduklarını belirtti. Atılay Canel, "Yeni sezon hayırlı olsun. İnşallah sakatlıksız ve sağlıklı bir lig olur. Biz buraya renk katmaya geldik. İlk maçı kazanmak güzel. Hedefimiz bu ligde tutunup bir daha beklememek. Seneye de Avrupa'yı hedefliyoruz. Bu maçta eksiklerimiz vardı, bu eksiklerle ilgili de iyi bir şekilde dersimize çalışacağız. Yeni transferlerin hepsi iyi şekilde geldi. Bugün de istekli bir futbol ortaya koydular. Orta sahamızı biraz daha güçlendirip daha iyi şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.HAMZA HAMZAOĞLU: KARAGÜMRÜK GALİBİYETİ HAK ETTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise rakibin haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi. Hamzaoğlu, "Yeni sezon hayırlı olsun. Bugün ilk maçımızı oynadık. Kazanıp başlamak istedik ama Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum. Erken bir golle başladık maça. İlk yarıda golü çıkardığımız zaman oyun olarak takımım iyi bir duruş gösterdi. Pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. İkinci yarıda rüzgarla birlikte eşitliği buluruz diye düşünürken kontradan ikinci golü yedik. Risk almaya başlayınca üçüncü gol geldi. Pozisyonları değerlendiremedik. Eksiklerimizi görme açısından iyi oldu. Kaybettiğimiz bu maçtan neler kazanabiliriz buna bakacağız ve önümüzdeki haftalara nasıl hazırlanacağımıza bakacağız" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Karagümrük, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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