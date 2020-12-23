Yeni Malatyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor , evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Maçı genel olarak devrelere bölmeden değerlendirirsek, çok güzel, arzulu futbol oynayan, son haftalarda çıkışta olan takıma karşı oynadığımız oyundu. Ona rağmen girdiğimiz pozisyonlar, topun bizde kalması, topa sahip olma, coşku, arzu her şey ön plandaydı. Onun için oyuncularımızı kutluyoruz. Biz 3 haftadır çarşambaları da maç oynuyoruz. Ona rağmen verdiğimiz mücadele, tempo, fizik gücümüz, oyun arzusu, şevki bizde hep ön plana çıktı. Özellikle son düdüğe kadar galibiyeti kaçıran takımdık. Bir tek eksik olan 2'nci goldü. Onun için bu mücadelelerinden dolayı özellikle oyuncularımızı kutluyoruz. Onların arzusu, isteği, yetenekleri ön planda. Karakterlerini ortaya koyuyorlar. Bizler için bu ilerisi için ümit verici noktadır" dedi.

"OYUNDAN VE OYUNCULARIMIZDAN MEMNUNUZ"Alanyaspor'un Beşiktaş maçında sergilediği başarılı performansın, Yeni Malatyaspor maçında sergilenmediği ile ilgili soruya Tokatlı, "İki maçın arasındaki fark, oyun ve tempo olarak eksik değildi. Ancak bugünkü maçta gol bulamadık. Şunu da göz ardı etmemek lazım, Yeni Malatyaspor son zamanların formda ekibi. Özellikle de ileri uçlarında çok usta ayakları var. Onlar da bize kazanmak için oynadı. Ona rağmen top oynama yüzdesi bizde, pas yüzdesi bizde. Bütün üstünlükler bizde. Dediğim gibi sadece bizde 2'nci gol eksikti. Onu bulamadık. Biz oyundan, oyuncularımızdan son derece memnunuz. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu telafi edeceğiz. YENİ MALATYASPOR CEPHESİ

Rakip takım teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu da, karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Bugün çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı, deplasmanda oynadığımız maçtan bir puanla ayrılıyoruz. Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir diye düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Çünkü maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücumları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı. Kaybedebilirdik. Sonuçta maç berabere bitti. Alanyaspor'u tebrik ediyorum, oyuncularımı da kutluyorum."

- Antalya