Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor maçının ardından

04.04.2021 19:30
Yeni Malatyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, mutlak kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıklarını söylerken, konuk ekibin teknik direktörü İrfan Buz ise mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını vurguladı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, mutlak kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıklarını söylerken, konuk ekibin teknik direktörü İrfan Buz ise mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını vurguladı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

AYKUT KOCAMAN: BUGÜN SOYUNMA ODASINDA YÜKSEK BİR ENERJİ VARDIMutlak kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıklarını söyleyen Kocaman, "Maç öncesi duruma bakınca her iki takımın da acil bir şekilde puana ve galibiyete ihtiyacı vardı. İhtiyaçlar her zaman davranışları belirliyor. Son maçlarda oyunda direncimizin arttığı gözüküyordu. Bunu sonuçlarla desteklemeyince yarım kalıyordu. Bugün soyunma odası çok belirleyiciydi, takımda yüksek enerji vardı. Malatyaspor'dan bahsedecek olursak ligin geneline bakıldığında iyi sayılabilecek başlangıç yapıp son dönemde sıkıntılı gözüküyorlardı. Atabilen bir takım ancak kolay da yiyen bir takım. Bizim tarafımızdan maçın en kritik tarafı Yeni Malatyaspor'un atabilen tarafını tolere edebilirsek kazanma ihtimalimizin daha yüksek olmasaydı. Böyle de oldu. Tempolu başladık, gol olana kadar maçı elimizde tuttuk. Golü attıktan sonra ilk defa ligde öne geçtiğimiz bir maç oldu. Ondan sonrasını ben de merak ediyordum. Sonrası daha çok koruma güdüsüyle oldu, zaten takımın üstünde olan özgüven eksikliği bu andan itibaren ortaya çıktı ve oyun kontrolünü Malatyaspor aldı. Biz de hızlı, dengesiz ataklarla karşılık vermeye başladık. Bu da yorgunluğa sebep oldu. Devre arası dinlenmek için önemliydi. Mutlaka topun kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Böyle başladık ikinci yarıya. Ancak topun kontrolünü aldık ama farkı açamayınca Malatyaspor oyuna tutundu. Kenarları daha fazla kullandılar. Buradan da beraberliği yakaladılar. Beraberlik yakalanınca tuhaflık demeyim ama şanssızlık diyelim. Hem penaltı önce verildi, sonra faulden geri döndü. Arkasında bir penaltı kazandık. Hem Demba Ba hem Giuliano gerçekten iyi penaltıcılar. Ama üç penaltının da arka arkaya kaçma hali artık sezona damga vuran olaylar yine bu maçta da oluyor derken, Ömer Ali'nin ceza sahasının çok dışından, kendi tarzının dışına taşan, Başakşehir'in yaşadığı dönemi de kapsayan makus tarihini kıran bir vuruş oldu. Bu gerginliği rahatlatan bir vuruş oldu. Mutlak kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılamayı kazanmayı başardık. O nedenle oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. "GOL ANI BİZİM MESLEĞİMİZDE EN YÜKSEK HAZ DURUMUDUR" Ömer Ali Şahiner'in golüyle ilgili de konuşan Kocaman, "Bu gidişe uygun bir gol oldu. Daha kolay şeyleri yapamama hali, daha kolay pozisyon verip skor yapabilme halinin dışına taşan bir goldü. Pek çok şeyin olumsuz olabileceği bir anda duvarı deler gibi bir gol oldu. Gol anı özellikle bizim mesleğimizde sadece oynayanlar için değil, yönetenler, taraftarlar için doyumun en yüksek haz durumudur. Hakikaten o oluyor. 'Oh be' hali oluyor. Bu sefer tam öyle oldu. Bende daha fazla bu tip durumlarda ne kadar gerginlik olursa olsun şimdi neler olacağını hesaplama hali daha fazlaydı. İkisi yan yanaydı. Bu kadar sevinç tablosu büyük bir gerilmeyi de gösteriyor. Bütün bunları yıkmış olmayı diliyorum. Umarım böyle olur" açıklamasında bulundu.İRFAN BUZ: MÜSABAKADAN DERSLER ÇIKARACAĞIZ

İki takımın da çok önemli bir müsabakaya çıktığını ifade eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise "Birinci devre çok kısır geçen bir maçtı. Oyunun başında bizim verdiğimiz geri pasta Samet kardeşimiz, Demba Ba'nın net bir pozisyonunda topu çeldi. Daha sonra rakibimiz öne geçti. Bizde Adem'in pozisyonu vardı. İkinci yarı maçı çevirmek için daha fazla baskı yapmamız gerekiyordu. Bunu da gösterdik. Nitekim baskıdan sonra 1-1'i bulduk. Daha sonra momentum bize geçmişti. Fakat bir penaltı pozisyonu veya daha evvelki pozisyonları akşama görmek gerekiyor. Penaltıda oyundan kopmadık. Samet onu da kurtardıktan sonda biz de coşkumuzla devam ettik. Ancak Ömer Ali müthiş vuruşuyla skoru tayin etti diyebiliriz. Arkasından risk almamız gerekiyordu. Biz 4-4-2'ye geçince 3'üncü golü yedik. Müsabakanın içindeki olanları ders olarak göreceğiz. Perşembe günü Fenerbahçe maçıyla birlikte son 10 müsabakaya çıkacağız. Sahamızda final müsabakalarımız var. Futbolcularım oyunun üzerine çıkarak doğruları yapınca kırılma anları bizde olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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