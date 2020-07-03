Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Malatya'da ilerleyen yaşlarına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren Fatma ile Orhan Mutlu çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stada gidememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Merkeze 70 kilometre uzakta bulunan Doğanşehir ilçesinden Yeni Malatya Stadı'na gelerek sarı-siyahlı takımı hiçbir maçta yalnız bırakmayan 76 yaşındaki Fatma ile 64 yaşındaki Orhan Mutlu çifti, sıcak soğuk demeden tüm iç saha karşılaşmalarında batı tribünündeki yerini aldı.

Maç öncesi teknik direktöre başarı dileyerek çiçek vermeyi gelenek haline getiren çiftin mutlulukları, takımlarının kazanması halinde katlanarak artıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması kararının alınmasının ardından Mutlu çifti, 45 yıllık Malatyaspor sevgisinden uzakta kaldı.

Bu süreçte karşılaşmaları evden takip eden çift, maçların oynanmadığı günlerde de zamanını Yeni Malatyaspor Taraftarları Derneğinde geçiriyor.

Orhan Mutlu: "İçimizde bir burukluk var"

Tribünlerde "Maço Baba" olarak bilinen Orhan Mutlu, 1975'ten bu yana Malatyaspor'un maçlarını takip ettiğini söyledi.

Memleketini çok sevdiği için tüm iç ve dış saha maçlarını takip ettiğini belirten Orhan Mutlu, şunları kaydetti:

"Memleketim için canım feda olsun. Üzüntü duyuyorum. Üzerimizde maçlara gidememenin eksikliği var. Malatyaspor'a destek olamadığımız için üzülüyoruz. Sürekli maçlara geliyorum. İçeride ve dışarıda oynanan maçlara gidiyorum. Yağmur demedik, çamur demedik ölümle de pençeleştik yine de vazgeçmedik. 1975'ten bu yana tüm maçları takip ettim. Çocuklarıma ilk olarak 'Malatya' demeyi öğrettim. Çocuklarım 1,5 yaşına girdiğinde, onları İnönü Stadı'na getirdim."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maçlara gidemediklerini aktaran Mutlu, "İçimizde bir burukluk var. Stada gelmek istiyoruz. Evin içinde bile 'Malatya' diye bağırıp o hırsla izliyoruz. Bu takım düşmeyecek. Biz inanıyoruz, Allah bize yardım edecek, ligde kalacağız." diye konuştu.

Fatma Mutlu: "Stada gelemiyoruz diye üzülüyoruz"

Fatma Mutlu ise eşiyle beraber tüm maçlara geldiğini belirtti.

İç saha ve bazı deplasman maçlarına gittiklerini dile getiren Mutlu, şunları söyledi:

"Malatya sevdalısıyım, seviyoruz. Çocuklarım da seviyor. Maç bitene kadar televizyonun başından ayrılmıyorum çünkü içimden geliyor. Stada gelemiyoruz diye üzülüyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında yenilince ağladım. Karşılaşmada takımımıza haksızlık yapıldı. Artık bu işe bir 'dur' desinler. Kimsenin hakkını kimseye yedirmesinler. Maçları televizyondan takip ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle maçlara gidemiyoruz. İçimizde bunun burukluğu var. Maça gidemiyoruz ama televizyondan takip ediyoruz. Zor şartlarda maçlara geldik, koronavirüs bitsin yine takımımızın maçlarına gideceğiz."

Serdar Kaplan: "Gençlere örnek oluyorlar"

Yeni Malatyaspor Taraftarları Derneği Yöneticisi Serdar Kaplan da Mutlu çiftinin bütün taraftarlara örnek olduğunu ifade etti.

Mutlu çiftinin bir süre Malatya dışında yaşadığını ve o süreçte dahi maçlara geldiğini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"İç saha maçlarına sürekli geliyorlar. Deplasman maçlarına Doğanşehir tarafından gittiğimizde onları da alıyoruz. Otobüslerle gittiğimizde bizleri evlerinde ağırlarlar. İç saha maçlarında da her hafta 70 kilometre yol yaparak gelirler. Malatya futbol camiası kendilerini çok takdir ediyor. Gençlere örnek oluyorlar. Ben de imreniyorum kendilerine, onların içindeki bu masumiyet, bu aşk keşke bizde de olsa. Allah hayırlı ömürler versin. Annemiz, babamız gibi kendilerine değer veriyoruz."