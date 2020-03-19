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Yeni Malatyaspor, mağazalarını kapatıyor
6 saat önce
Yeni Malatyaspor kulübü, etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle resmi ürün satış mağazalarını geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.
Yeni Malatyaspor kulübü, etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle resmi ürün satış mağazalarını geçici süreyle durdurduğunu açıkladı.
Kulüp'ten yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı korona virüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, insan sağlığını ön planda tutarak, resmi ürün satış mağazalarımızın hizmetini geçici olarak durdurma kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yeni Malatyaspor Kulübü" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:44 Kaynak: İHA
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