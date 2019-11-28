Yeni Malatyaspor Malatya'daki çalışmalarını tamamladı

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yeni Malatyaspor bu maçın Malatya'daki hazırlıklarını tamamladı.



Ligde topladığı 19 puanla 6'ncı sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.



Sergen Yalçın yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçta 3 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarının Malatya ayağını tamamladı.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmana futbolcuların moralli oldukları gözlendi.



Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda düz koşunun ardından taktik çift kale maç yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, bazı futbolcularla özel olarak ilgilendi.



Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. - MALATYA