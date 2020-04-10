Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun yeniden başlayacağı tarih olarak haziranı işaret etmesi birçok takım gibi Yeni Malatyaspor'un da çalışma takvimini mayıs ayı olarak ayarlamasına neden oldu.

Yeni Malatyaspor mayısa kadar bireysel çalışacak, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonun yeniden başlayacağı tarih olarak haziranı işaret etmesi birçok takım gibi Yeni Malatyaspor'un da çalışma takvimini mayıs ayı olarak ayarlamasına neden oldu.


Korona virüs salgını arasında bireysel çalışmaların sürdüğü Yeni Malatyaspor'da takım çalışmalarına mayıs ayında başlanmasının planlandığı ifade edildi. TFF'nin ligin başlama takvimiyle ilgili haziranı işaret etmesi kulüpleri çalışma programlarını belirlemeye itti.


Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda antrenmanlarını sürdüren Yeni Malatyasporlu futbolcuların da teknik heyetin kararıyla mayıs ayının ilk haftasında gruplar halinde çalışmalara başlayabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu'nun yanı sıra Murat Yıldırım, Fofana ve Mina'nın da bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürdüğü belirtildi. Virüs salgını geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtilen sarı-kırmızılı futbolcuların TFF'nin vereceği net kararı da bekleyerek mayıs ayının ilk haftası gibi takım çalışmalarına başlamayı planladığı öğrenildi. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:51 Kaynak: İHA

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