Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

41 dakika önce

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek, System.String[]
Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak.
Yeni Malatyaspor takımı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde Medipol Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını yapıp yarınki karşılaşmayı bekleyecek.
Öte yandan, sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.
Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:17 Kaynak: AA
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