Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor
, Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa
Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden sarı-siyahlı ekibin, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladığı belirtildi.
Futbolcuların, Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde çalıştığı aktarıldı.
Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek
yönetecek.