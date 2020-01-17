Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

12 dakika önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Futbolcuların idmandaki istekli hallerinin, teknik heyet ile saha kenarında antrenmanı takip eden yöneticileri memnun ettiği vurgulandı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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