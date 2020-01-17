Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.

Futbolcuların idmandaki istekli hallerinin, teknik heyet ile saha kenarında antrenmanı takip eden yöneticileri memnun ettiği vurgulandı.