Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
12 dakika önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:04 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetimindeki antrenmada sarı-siyahlı takımın, tam kadro taktik ağırlıklı bir çalışma yaptığı ifade edildi.
Futbolcuların idmandaki istekli hallerinin, teknik heyet ile saha kenarında antrenmanı takip eden yöneticileri memnun ettiği vurgulandı.
Son Dakika Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu