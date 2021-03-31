Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti.

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu