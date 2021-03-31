Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlılar, çalışmalarına teknik direktör İrfan Buz yönetiminde devam etti.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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