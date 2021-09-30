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Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor

30.09.2021 10:50
Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de 4 haftadır puan alamayan Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan, bu hafta kendi sahalarında karşılaşacakları Hatayspor maçından ümitli olduklarını belirterek, milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de 4 haftadır puan alamayan Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan, bu hafta kendi sahalarında karşılaşacakları Hatayspor maçından ümitli olduklarını belirterek, milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatayspor maçından galip gelip milli arada takım olarak yeniden toparlanma sürecine girmek istediklerini söyledi.

Geride kalan Antalyaspor ve Sivasspor maçlarını futbolun talihsizliği olarak yorumladıklarını belirten Erdoğan, "Genel anlamda çok kötü oynamadık, iki maç da golü atanın kazanacağı bir maçtı. Maalesef o konularda biz biraz eksik kaldık. Biz atsaydık biz kazanacaktık ama rakiplerimiz attı. Futbolun böyle sonuçları olacak. Bizim takım için baştan da söylemiştim, inişler çıkışlar olacak. Genç bir takımız, halen daha oyun anlamında kötü oynadığımıza inanmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Oyunun belli bölümlerinde iyi oynadıklarını ancak belli bölümlerinde ise tecrübesizlik ve takımın genç olmasından kaynaklanan nedenlerle iyi oynayamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Değişik şartları konuşabiliriz, böyle düşüşler oluyor onlarda da şansımıza geriye düşüyoruz. Şu ana kadar Karagümrük maçı hariç öne geçip oyunu bitirdiğimiz maç bir tane var onun dışında hep geriye düştük. Maalesef o geriye düşmelerin dönüşlerini şu anda kaldıramıyoruz. Bu sorunla ilgili hoca ve futbolular kendi aralarında tabi konuşuyor" şeklinde konuştu.

Hatayspor maçı sonrası milli arada girecekleri kamp ile takımı tekrar revize edip kendilerini toparlamak istediklerini ifade eden Erdoğan, "Kalan dönemi daha iyi, daha aktif, puanları çoğaltacağımız bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi.

Takımda futbolcular arasında iletişim ve arkadaşlığın da üst seviyede olduğunu dile getiren Erdoğan, "Oyun anlamında oyuncular arasında kopukluk olabilir ama bireysel anlamda kolej havasında takımız, biz çok memnunuz bir sıkıntı yok takımda. Transferler ile takımın yarısından çoğu yeni. Bir uyum süreci var. Kamp dönemi geçirdiğimiz arkadaşlarımızın çoğu kiralık gönderildi. Yurt dışından 4 futbolcu geldi. Onların adaptasyon süreci de kolay olmuyor. Bütün takımlar bu sorunu yaşıyor, ama önemli olan bu sıkıntıları ne kadar kısa sürede toparlayabiliriz. Bizim için açıkçası uzadı biraz. 4 maç bizim için ağır, bu kadarını beklemedik. Bu 4 maçın en azından içerideki maçları puan kaybetmeden bitirebilseydik bugün farklı konuşuyor olurduk. Lig çok sıkıntılı bir lig. Aşağı yukarı puan farkları az ama iyi olacağına inanıyorum. Takım olarak bu haftaki Hatayspor maçından ümitliyiz" diye konuştu.

Sportif Direktör Erdoğan, Antalyaspor maçında sakatlanan kaptan Adem Büyük ile dizinden sakatlığı bulunan Kubilay'ın bu haftaki maçta forma giyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

(Cahit Özçelik - Hatice Yetmen-İHA)

Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor
Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, milli araya galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika
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