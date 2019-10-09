Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek

1 saat önce

Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek, System.String[]

Yeni Malatyaspor milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, cumartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak.

Süper Lig'in 7. haftasını Denizlispor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor, lige verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile İstanbul'da bir hazırlık müsabakası oynayacak. Müsabakanın cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Sportif Direktör Ali Ravcı, "Milli arayı değerlendirmek adına Başakşehir takımıyla bir hazırlık maçı programı oluşturduk. Bu anlamda cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya geleceğiz. İstanbul'da yaşayan tüm hemşehrilerimizi maçımıza bekliyoruz. İnşallah sakat oyuncularımızın da takıma dönmesiyle lige daha hazır bir şekilde döneriz" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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