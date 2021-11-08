Yeni Malatyaspor milli arayı iyi değerlendirmek istiyor - Son Dakika

Marius Sumudica yönetiminde çıktığı son iki maçını da kaybeden Doğu Anadolu ekibi, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

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