Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

30.12.2020 19:31
Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor'da son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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