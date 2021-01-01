Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.
Kaynak: AA
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