Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

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