Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü'nü Ağırlayacak

Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü'nü Ağırlayacak

35 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü'nü Ağırlayacak, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde geride kalan 25 maçta 34 puan toplayan Malatya temsilcisi, 31 puanı bulunan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Göztepe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 7 maça çıkan galibiyet hasretini ise taraftarlarının önünde bitirmek istiyor.

Yeni Malatyaspor, evinde oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Mina ile kanat oyuncusu Bifouma'nın bu maçta da forma giymesi beklenmezken, forvet oyuncusu Aboubakar Kamara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı, MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'dan Milli Takım Göndermesi Haftanın Açılış Maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Mke Ankaragücü'nü Ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]