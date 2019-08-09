Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı
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Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

21 dakika önce

Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı, System.String[]
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Partizan'a 3-1 yenilen sarı kırmızılılarda yönetim, eksikleri gidermek için transfere yöneldi. Bu doğrultuda uzun süredir görüşme halinde olunan 19 yaşındaki Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Santrfor olarak görev yapan Yaseen'in önümüzdeki günlerde Malatya'ya gelerek resmi anlaşmaya imza ataması bekleniyor. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Partizan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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