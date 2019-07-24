Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçına doğru
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Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçına doğru

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.

Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçına doğru, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen Slovenya ekibi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Olimpija Ljubljana ekibi, bugün akşam saatlerinde Yeni Malatya Stadı'nda yapacağı antrenman sonrası maç saatini bekleyecek.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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