Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçına doğru
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:23 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda yarın Yeni Malatyaspor
ile karşılaşacak Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı
'na özel uçakla gelen Slovenya ekibi, otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Olimpija Ljubljana ekibi, bugün akşam saatlerinde Yeni Malatya Stadı'nda yapacağı antrenman sonrası maç saatini bekleyecek.
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