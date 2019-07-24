Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek
1 saat önce
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.
Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:14 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda yarın Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
'yı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanı yaşanacak.
Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın
'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.
Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.
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