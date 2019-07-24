Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek

1 saat önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek, System.String[]
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanı yaşanacak.
Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.
Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.
Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Süleyman Soylu'dan kaçak göçmen çalıştıran yerlere operasyon uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]