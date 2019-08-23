Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri...
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Yeni Malatyaspor, Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri...

1 saat önce

Sol bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor, Ömer Bayram ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri..., System.String[]

Sol bek arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.


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AFRIYIE ACQUAH TAMAM!


Süper Lig'de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi.


İsmi Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye'ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.


Geçen sezonu Serie A takımlarından Empoli'de geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu, 28 maçta forma giyerken, 2 de gol attı.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ömer Bayram, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:02 
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