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Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı

25.06.2021 23:41
Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan'ın El-İttifak Kulübü oyuncusu sol bek Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, El-İttifak Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi." ifadelerine yer verildi.

Tunuslu futbolcu son 1,5 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi. Haddadi, 51 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Suudi Arabistan, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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