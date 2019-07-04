Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 21 yaşındaki Özer Özdemir'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Özer Özdemir." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:16 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir, Fransa, Spor
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