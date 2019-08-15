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Yeni Malatyaspor - Partizan maçından notlar

46 dakika önce

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı.

Yeni Malatyaspor - Partizan maçından notlar, System.String[]
Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı.
Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
TRİBÜNLER DOLDU
İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Partizan taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde 100'e yakın taraftar yerlerini alırken, Malatyaspor taraftarları ise kendilerine ayrılan 25 bin 500 kontenjanda 20 bin bilet alarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi..
STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yeni Malatyaspor ile Partizan arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.
SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK
Stada gelen taraftarlar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da " Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart astı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:39 Kaynak: DHA
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