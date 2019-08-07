Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı
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Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı

44 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, zorlu maçın taktik çalışmasını Partizan Belgrad Tesisleri'nde yaptı.

Yeni Malatyaspor, Partizan maçının taktiğini çalıştı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, zorlu maçın taktik çalışmasını Partizan Belgrad Tesisleri'nde yaptı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan taktik antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, futbolcuların istekli görüntüleri teknik heyeti memnun etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Taktik çift kalede teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gökhan Töre ve Hadebe'ye ilk on birde şans verdiği görüldü.

Yalçın'ın taktik çift kalede özellikle orta saha oyuncularına birbirlerine daha yakın oynamaları konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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