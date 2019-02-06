Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Passolig Kart Sayısında 70 Bine Yaklaştı

Yeni Malatyaspor Passolig Kart Sayısında 70 Bine Yaklaştı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken, tribünlerdeki seyirci ortalaması 14 bine ulaştı.

Yeni Malatyaspor Passolig Kart Sayısında 70 Bine Yaklaştı, System.String[]

Bu sezon ligin hem sportif hem de tribünlerdeki taraftar desteği açısından dikkat çeken ekiplerinden biri de Evkur Yeni Malatyaspor oldu. İç sahada oynadığı maçlarda 8 bin 500 taraftar ortalaması yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, hem seyirci sayısı hem de Passolig Kart adetlerinde ligin birçok temsilcisini de geride bıraktı.

Rakamlarla Evkur Yeni Malatyaspor:

Passolig Kart sayısı yüzde 30 arttı

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, Evkur Yeni Malatyaspor logolu Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 51 bin 296 iken bugün kart sahiplerinin sayısı 67 bini geride bıraktı.

Malatya'da Galatasaray ikinci sırada

Passolig verilerine göre, Malatya ilinde Evkur Yeni Malatyaspor Passolig Kart sahiplerinden sonra en fazla Galatasaray logolu Passolig Kartlı taraftarlar bulunuyor. Bu sezon iç sahadaki Galatasaray maçında da tribünlerdeki seyirci sayısı 15 bini geçen Malatya'da, Galatasaray'ı Beşiktaş takip ederken; Fenerbahçe kart sıralamasında dördüncü kulüp olarak yer alıyor.

En fazla Passolig Kartı 26-35 yaş arası taraftarlar satın aldı

Evkur Yeni Malatyaspor Passolig Kart sahiplerinin yaş ortalamalarının yüzdesel dağılımında, ilk sırada yüzde 26,1 oran ile 26-35 yaş arasındaki taraftarlar yer alıyor. İkinci sırada yüzde 25,7 ile 18-25 yaş arasındakiler bulunurken, yüzdesel anlamda en az olan taraftarlar ise 65 yaş ve üzeri taraftarlar olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca, Evkur Yeni Malatyaspor Passolig Kart sahiplerinin yüzde 5'ini kadın taraftarlar oluşturuyor.

Türkiye'nin her ilinden Yeni Malatyapor'a destek

Türkiye'nin her ilinden Evkur Yeni Malatyaspor logolu Passolig Kart satın alınırken, Malatya ili dışında en çok Passolig Kart alınan iller ise sırasıyla şu şekilde:

İstanbul

Adıyaman

Ankara

Kahramanmaraş

Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:10 Kaynak: Bültenler

Galatasaray, Evkur, Yeni Malatyaspor, Passolig Kart, Güncel
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