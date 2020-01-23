Yeni Malatyaspor, Remi Walter'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Remi Walter'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Remi Walter'ı transfer etti

6 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yeni Malatyaspor, Remi Walter'ı transfer etti, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.

Malatya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:59 
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