Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Remi Walter ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fransız futbolcu Remi Walter'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'te forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraf paylaşılarak, "Fransa 1. Lig takımlarından Nice'te forma giyen, Remi Walter ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Doğu'nun Paris'i Malatya'ya hoş geldin Remi Walter." ifadelerine yer verildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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