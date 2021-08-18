Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor , Fenerbahçe ile yollarını ayıran stoper Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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